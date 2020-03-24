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İspanya'daki Müslümanlar koronaya karşı ezan okuyor

Müslüman cemiyetleri, koronavirüs salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

AA | 24.03.2020 - 08:58..
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İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetler, ülkedeki Müslümanlara seslenerek, koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı, her cuma günü saat 19.30'da balkon, teras veya pencerelerine çıkarak ezan okumaları için çağrı yaptı.

"HER BİRİMİZ BU MÜCADELEDE BİRLİKTE KÜREK ÇEKİYORUZ"

Madrid'in Lavapies Mahallesi'ndeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Koronavirüse karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'daki Müslümanlar koronaya karşı ezan okuyor ViDEO

"KORONAVİRÜS İLE MÜCADELERİNİN DİNİ VE KÜLTÜRÜ OLAMAZ"

Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde koronavirüs ile mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" vurgu yaptı.

İspanya'daki Müslümanlar koronaya karşı ezan okuyor

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