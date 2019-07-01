İspanya'dan Vatikan'a 'diktatör Franco' protestosu

İspanya'daki görev süresi yaş haddinden sona eren ve bu hafta Roma'ya geri dönecek olan Vatikan'ın Madrid Büyükelçisi Renzo Fratini, bir İspanyol haber ajansına verdiği demeçte, İspanyol hükümetini hedef alarak "Basit bir şekilde, İspanya'da ve dünyada çok fazla sorun varken, neden Franco'yu dirilttiler? Ben, 'Franco'yu dirilttiler.' diyorum. Onu rahat bırakmak daha iyiydi. Halkın ve siyasetçilerin büyük çoğunluğu bu görüşte çünkü onun ölümünden 40 yıl geçti. Onu Tanrı yargılayacak. Bir sivil savaşa neden olan birini hatırlamak daha iyi bir yaşama yardım etmiyor." görüşünü savundu.

VATİKAN'A PROTESTO

Diğer yandan Vatikan Büyükelçisinin bu sözlerine sert tepki gösteren İspanya'daki sosyalist hükümet, Vatikan'a resmi bir protesto notası göndereceğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, bir radyoya verdiği demeçte, "Vatikan Büyükelçisinin sözleri biçim ve derinlik olarak asılsız ve kabul edilemez. Bir Vatikan büyükelçisi, bir diktatörün kalıntılarının çıkarılıp başka yere taşınması gibi çok önemli bir konuya, bir devletin iç meselelerine girmemeli. Vatikan'a resmi protesto notası gönderilecek." şeklinde konuştu.

FRANCO'NUN MEZAR YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yıllarında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti Haziran 2018'de göreve geldikten kısa bir süre sonra diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkarılması kararı almış ve bunu Mecliste onaylatmıştı.

Ancak Franco'nun aile üyelerinin itirazından dolayı davalık olan konu uzun süredir çözüme kavuşturulamadı.

İspanya hükümetinin geçen yılın haziran ayı başında diktatör Franco'nun kalıntılarının anıt mezardan çıkartılıp Madrid'in El Pardo ilçesinde bulunan Franco'nun eşinin gömülü olduğu mezarlığa taşınması girişimi, ailenin itiraz talebini görüşen Yüksek Mahkemenin geçici durdurma kararıyla askıya alındı.