İspanya'ya kaçak girmeye çalışan göçmenler yakalandı

Fas'ın kuzeyindeki İspanya toprağı olan Melilla'ya girmeye çalışan göçmenler şaşkınlık yarattı.

Biri bagajın alt kısmından diğeri de motorla torpido gözü arasından çıkan göçmenlerin, 19 yaşlarında ve Gineli oldukları aktarıldı.

HER YOLU DENİYORLAR

İspanyol güvenlik güçleri tarafından yayınlanan görüntülerde biri kadın iki göçmenin yeni bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için her yolu denediği görüldü.

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SUSUZ KALAN 2 KİŞİNİN BİLİNÇLERİ KAPANDI

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gine'den Melilla'ya bu şekilde gelen göçmenlerin uzun süredir susuz kaldığı ve bilinçlerinin bir kısmının kapandığı açıklandı.





GÖÇ MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Polis araması sırasında yakalanan ve bulundukları yerden çıkarılan göçmenler, bölgedeki göçmen merkezine teslim edildi.



