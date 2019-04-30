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İspanyol meclisinde kadın milletvekili rekoru

İspanya'da genel seçimlerinden ardından oluşan meclis tablosunda 350 sandalyenin 164'ünü kadınların alması ülke rekoru oldu.

AA | 30.04.2019 - 06:46..
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Genel seçimlerin ardından meclis tablosunda kadın milletvekillerinin oranının yüzde 46,8'i bulması dikkati çekti. Ülkede 2016 yılında yapılan son seçimlere nazaran kadın milletvekili sayısının 26 sandalye daha arttığı gözlendi.

SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Seçimlerden birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ikinci olan Halk Partisinde (PP) kadın milletvekilleri erkeklerden daha fazla yer aldı. PSOE'de123 milletvekilinden 64'ünün (yüzde 52'si), PP'de ise 66 milletvekilinden 34'ünün (yüzde 51,5) kadın olduğu görüldü.

İspanyol meclisinde kadın milletvekili rekoru

CİNSİYET EŞİTLİĞİ YASASI, 12 YILDA SAYIYI ARTIRDI

İspanya'da 2007 yılında çıkarılan cinsiyet eşitliği yasası gereği siyasi partiler kadın ve erkekten en az yüzde 40 en fazla yüzde 60 oranında aday gösterebiliyor. Bu yasanın ardından 5. genel seçimin yapıldığı İspanya'da kadın milletvekillerinin meclisteki oranı ilk kez yüzde 46,8'e çıktı.

İspanya'da Haziran 2018'de azınlık hükümetini kuran PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in kabinesindeki 17 bakandan 11'i kadındı.

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