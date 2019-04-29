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İspanyol polisinin dikkati genç kadını kurtardı

İspanya'da gözleri görmeyen bir kadın, tren raylarından karşıya geçerken neredeyse eziliyordu. Genç kadının imdadına bir polis koştu.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 18:46..
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İspanya'nın Granada şehrinde bulunan Villarejo istasyonunda genç bir kadın, neredeyse ölümden döndü.

İspanyol polisinin dikkati genç kadını kurtardı

POLİS SON ANDA KURTULDU

Gözleri görmeyen ve karşıdan karşıya geçmek isteyen kadını, görevli İspanyol bir polis kurtardı. Trenin sürücüsü ise kadının geçtiğini görüp yavaşlasa da polisin dikkati duruma müdahale etmesine neden oldu.

İspanyol polisinin dikkati genç kadını kurtardı VİDEO

YARA ALMADAN OLAYI ATLATTI

Yerel medya, gözleri görmeyen kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Sosyal medyada yayınlanan video saatler içerisinde 73 bin kişi tarafından izlendi.

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