İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu gece İstanbul genelinde, İSPARK'a ait otoparklarda değnekçilik yapan kişiler ile yetkisiz şekilde valelik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İSPARK’a ait bazı yerlerinde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik operasyon düzenledi. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi.

İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren "değnekçi" diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor.

ÜCRETSİZ YERLERDEN PARA ALIYORLARLAR

Değnekçiler, ücretsiz olması gereken otoparklarda bekleyerek aracını park eden sürücülerden ücret talep ediyor.

İLK OPERASYON ŞİŞLİ'DEN

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon çerçevesinde Nişantaşı ve Maçka'da çalışma gerçekleştirdi. Maçka Kadırgalar Caddesi'nde yapılan ilk operasyonda, boş araziyi yetkisiz şekilde otoparka çeviren bir kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Nişantaşı Akkavak Sokak'ta yapılan denetimde ise İSPARK'a ait yol üstü otoparkta, mesai bitiminin ardından, araç sürücülerinden para talep eden bir mendil satıcısı yakalandı.





"BAHŞİŞ ALIYORUM"

Karşısında polis ve habercileri gören mendil satıcısı, sürücülerden otopark parası aldığını inkar ederek "Ben burada mendil satıyorum. Araçlara göz kulak oluyorum. Buraya araçlarını bırakıp bahşiş veriyorlar. Bahşiş veriyorlarsa alıyorum, vermiyorlarsa istemiyorum. Hatta burada 100 lira 200 lira otopark parası isteyenler oluyor; ben onları buradan kovalıyorum" dedi.

Gözaltına alınan mendil satıcısının polis aracına bindirildiği sırada, aracını yol üzerine park eden bir vatandaş, polise, "Gözaltına alıyorsunuz, benim arabamın anahtarını versin bari" diye seslendi. Sürücü basın mensuplarına aracını akşam saatlerinde valeye teslim ettiğini belirterek "Ama 200 bin liralık arabamın anahtarı seyyar satıcıda çıkıyor" şeklinde konuştu.





















