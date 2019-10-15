İSPARK'ta kredi kartı dönemi

Megakent İstanbul'da yaşayan araç sahiplerinin en büyük derdi; park sorunu.

Bu sorunu İBB'nin İSPARK'larını kullanarak aşanların aklına takılan ise; verdikleri para gerçekten kasaya gidiyor mu?

Elbette tüm İSPARK çalışanlarını, bu durumla itham etmek doğru olmaz. Yalnız İSPARK'ın zarar açıklamasında, otopark ücretini cebine atanların payının olduğu da yadsınamaz.

KREDİ KARTI DÖNEMİ

İSPARK, bu sorunun önüne kredi kartı ve İstanbulkart'la ödeme alarak geçmeyi hedefliyor. İndirim de uygulanacağını açıklayan şirket, yeni dönemi Twitter'dan şu ifadelerle duyurdu: "Tüm İSPARK'larda İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme kolaylığı artık hizmetinizde. 31 Aralık'a kadar İstanbulkart'a yüzde 10, kredi kartına yüzde 5 indirimden yararlanabilirsiniz."

İMAMOĞLU 'KAÇAK VAR' DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eylül ayı başında yaptığı açıklamada, İSPARK'taki nakit ödeme sıkıntısıyla ilgili; "Elden ücret alınıyor, burada bir kaçak var. Hangi çağda yaşıyoruz. Ekim itibarıyla kredi kartı ve İstanbulkart ile tahsilat sistemi başlatacağız. Teşvik için 10 TL nakit ücreti, kredi kartıyla 9 TL diyerek teşvik edeceğiz."