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Isparta'da 3 araç birbirine girdi: 21 yaralı

2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı.

DHA | 12.03.2019 - 23:51..
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Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi yakınlarındaki kavşakta, aynı istikametteki Engin Damcı yönetimindeki 32 FR 577 ve Osman Sütçü yönetimindeki 32 K 0043 plakalı otomobiller ile Ayhan Bozkurt yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs çarpıştı.

Isparta'da 3 araç birbirine girdi: 21 yaralı

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte araçtaki 13 kişi, otomobillerde ise sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve  çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Isparta'da 3 araç birbirine girdi: 21 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da 3 araç birbirine girdi: 21 yaralı

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