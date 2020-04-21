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Isparta'da 32 haneli göl adasında koronadan uzak yaşam

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada Adası'nda, 32 hanede yaşayan 180 kişi, koronavirüs salgınından uzak bir yaşam sürdürüyor.

DHA |
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Isparta'da 32 haneli göl adasında koronadan uzak yaşam

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Mada Adası, Isparta sınırları içinde yer alıyor.

Çoğunluğu yaşlı 180 vatandaşın yaşadığı adadan, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyüne ulaşım sadece kayıklarla sağlanıyor.

Motorlu ve kürekli kayıklarla Gedikli köyü sınırına yaklaşan vatandaşlar, buraya park ettikleri araçlar ile ulaşımını sürdürüyor.

KORONA VAKASI GÖRÜLMEDİ

Koronavirüs salgınının arttığı bu dönemde ise adada şu ana kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadı.

Adadaki vatandaşların bazılarında kronik rahatsızlıklar bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çok sayıda vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor.

Vatandaşlara yardım kolileri, ilaç ve her türlü ihtiyaçları bu ekipler tarafından alınarak, kayıklarla adaya ulaşılıp, dağıtılıyor.

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -6

"VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMİYOR"

Vefa Destek Grubu ile adaya gelen Kaymakam Onur Yılmazer, "Şu anda Beyşehir Gölü üzerindeyiz. Üzerinde yaşam olan tek göl adamızın üzerindeyiz. Tabii buranın şu ana kadar zorlukları olmasıyla birlikte koronavirüs süreciyle vatandaşlarımız avantajlarını görüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında özellikle 65 yaş üstü ikamet kısıtlaması getirilen vatandaşlarımızın ikametlerini terk etme yasağı olması nedeniyle sosyal destek grubu ekibimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir ada hayatı da olsa burada vatandaşlarımız asla ve asla mağdur edilmiyor." dedi.

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -9

"BURASI KENDİNDEN İZOLEDİR"

Gedikli köyü Muhtarı Abdülkadir Yıldırım, "Ulaşımını teknelerle yaparlar. Yaşamları balıkçılık, hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Çilekeş bir yaşantısı var buranın, kolay değil. Kışın gölü buz tutar, 2-3 ay buz üzerinden gelirler, giderler. Karayla ilişkileri kesilir. Çocukların okula gitmesi problemlidir. Ama doğal olarak güzel bir yerdir.
Koronavirüse gelince; belki de şu an dünyada en şanslı yerlerden birindeyiz. Burası kendinden izoledir. Geçiş olmadığı için virüsün atlamadığını düşünüyorum. Koronavirüs şüphesi hiç duymadım. Hiç böyle bir talep gelmedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor." diye konuştu.

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -1

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -2

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -3

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -4

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -5



Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -7

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -8

Gölün ortasında, 32 hanenin bulunduğu adada koronavirüsten uzak yaşıyorlar -10

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