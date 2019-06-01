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Isparta'da at arabası ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 09:39..
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Isparta'nın Sav Kasabası Çarşı Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Yavuz Ö. yönetimindeki otomobil ile Salih Ala idaresindeki at arabası, 433. sokak kavşağında çarpıştı.

AT ARABASINI KULLANAN VE YOLCUSU YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle at arabasını kullanan Salih Ala ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Şerife Ala yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla şehir hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılardan Şerifa Ala’nın durumun ciddi olduğu belirtilirken eşinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'da at arabası ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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