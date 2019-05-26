Isparta'da babasının silahıyla oynarken kardeşini vurdu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet E., nöbet dönüşü evinde dinlendiği sırada 13 yaşındaki oğlu Y.E., babasının bıraktığı silahla oynamaya başladı.

YANLIŞIKLA KARDEŞİNİ VURDU

Y.E.’nin elindeki silahın bir anda ateş almasıyla 5 yaşındaki kardeşi A.M.E.'ye isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazını müteakip A.M.E. için Halıkent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Mehmet E.'nin Isparta ve Burdur’dan çok sayıda polis arkadaşı, akraba ve yakınları katıldı. Cenazede baba Mehmet E. gözyaşlarına hakim olamadı.