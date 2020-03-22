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Isparta'da bankta oturan yaşlıların üzerine su attılar

Yasak başlamadan önce, yaşlılar dün banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

İHA | 22.03.2020 - 16:45..
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Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı oldukça sert bir tepki gördü.

YAŞLILARIN ÜZERİNE SU ATTILAR

Dün öğle saatlerinde Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş neye uğradıklarını şaşırdı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Isparta'da bankta oturan yaşlıların üzerine su attılar ViDEO

Isparta'da bankta oturan yaşlıların üzerine su attılar

Isparta'da bankta oturan yaşlıların üzerine su attılar

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