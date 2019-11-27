Isparta'da bir araç su kanalına düştü

Isparta'nın Fatih Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki servis yolundan çarşı istikametine seyreden henüz sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıktı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan araç önce çöp konteynerine, ardından korkuluklarına çarptığı köprüden yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalına uçtu. Kazada, Yeliz U., Cafer U. ve bebekleri M.E.U. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılardan M.E.U. isimli bebek ile annesi Yeliz U.’yu bulundukları yerden kurtardıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı VİDEO

ÇEVREDE KAYBOLAN ALTINLARINI ARADI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cafer U. ise, otomobilde altınlarının bulunduğunu iddia ederek, yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalında bulunan kazalı aracın yanına indi. Alkollü olduğunu söyleyen ve sürücünün kendisi olmadığını iddia eden Cafer U. bir süre su kanalı, köprü altı ve aracın bagajında kaybolan altınlarını aradı. Altınlarını bulamayan Cafer U. daha sonra aracın yanından çıkarak polislerin yanına gelerek, kendisini eşi ve bebeğinin bulunduğu hastaneye götürmelerini istedi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç ise vinç ve kurtarıcılar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.