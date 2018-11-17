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Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

Kentten çıkarak Türk tarihinde yer edinen şahsiyetlere ait büstler, bulundukları parktan çalındı.

AA | 17.11.2018 - 00:49..
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Isparta Belediyesi tarafından Türk tarihinde çeşitli savaşlarda mücadele eden ve şehit olan Ispartalılar için 2013'te "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı" yapıldı. Parkın içerisine "Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz" adıyla kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim adamının büstleri konuldu.

Bu bölümde yer alan Mehmet Efe, Süleyman Acar, Muhsin Ertuğrul, Hasan Hilmi Dilmen, Hafız İbrahim Demiralay, Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar, Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı, Böcüzade Süleyman Sami Bey ve Osman Hamdi büstlerinin çalındığı tespit edildi.

Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

3 BÜSTE DOKUNMAMIŞLAR

Aynı alanda bulunan Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Süleyman Demirel büstlerine dokunulmadığı anlaşıldı.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin çalındığını temizlik işçilerinin fark ettiğini söyledi.

Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

Olayı öğrendikten sonra emniyet ekiplerinin bölgede inceleme yaptığını ifade eden Kaçar, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Büstler bulunursa yerlerine monte edeceklerini söyleyen Kaçar, "Bulamazsak yeniden yapıp yerlerine koyacağız. Çalarken çeşitli materyallerle sökmüşler. Şehitlerimizin anısına açılmış güzel bir yer. Manevi değeri paha biçilemez. Böyle durumla karşılaştığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Isparta'da bir parktaki 9 bronz büstü çaldılar

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