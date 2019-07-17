taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6908
Euro
6.3901
Altın
1422.34
Borsa
99806.17
Gram Altın
260.441

Isparta’da feci kaza

Isparta - Konya karayolunda otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 17.07.2019 - 21:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaza, saat 17.45 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 53. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Bayındır (59) yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobil ile Berat Ç. idaresindeki 32 AAR 854 plakalı cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpıştı.

KAZA MEYDANA GELDİ

Kazada, cipin sürücüsü Berat Ç. yaralanırken, otomobil sürücüsü Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta’da feci kaza

Yaralı sürücüye ambulansla Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta sıkışan gelin, kaynana ve kayınpederin cenazeleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

700
Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

538
Erbil'de restoranda terör saldırısı

Erbil'de restoranda terör saldırısı

231
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

48
Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

228
Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

80
70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir