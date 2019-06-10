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Isparta'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Isparta'da etkili olan yağış, bölgede hasara yol açtı.

İHA | 10.06.2019 - 17:02..
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Isparta’da bugün öğleden etkili olan dolu yağışı, bazı bölgelerde yetişen ürünlerde hasar oluşturdu. Bölgede üretimi yapılan kirazın meyve erginlik dönemine denk gelen dolu yağışı, bazı bölgelerde hasara yol açtı.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Bazı üreticiler sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımda, “Kiraz soran olursa seneye deriz. Geçmiş olsun Isparta” ifadelerini kullandı.

Isparta'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

ARAŞTIRMALAR SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde hasar oluştuğu belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Selçuk yaptığı açıklamada, “İlimizdeki bazı bölgelerde dolu yağışı nedeniyle hasar olduğu bilgisine ulaştık ama henüz kesin hasar söylemek için erken. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yağış sonrasında gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bir açıklama yapabiliriz.” dedi.

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