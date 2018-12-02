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Isparta’da fuhuş yapan 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Isparta’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın ile birlikte toplam 6 kişi yakalandı.

İHA | 02.12.2018 - 20:25..
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentte fuhuşla mücadele çalışması başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen Ahlak Polisi, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu D.T., E.M. ve K.M. ile müşteri konumundaki M.A.Ö., K.E. ve B.B.K.’yı kıskıvrak yakaladı.

FUHUŞ YAPAN KADINLARA SINIR DIŞI

Emniyete sevk edilen şüphelilerin, gerekli işlemler sonrasında Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildiği belirtildi.

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