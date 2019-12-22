Isparta'da fuhuş yapılan hastaneye operasyon

Isparta Devlet Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasından sonra, binanın fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle, İl Sağlık Müdürlüğü'nün binada başlattığı temizleme çalışması tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanması sonrasında binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık’ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBÜ) devredileceği belirtildi.

MADDE VE FUHUŞ YUVASI

Madde bağımlılarına mesken olan binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Söz konusu taş bina çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Binadan çıkan atıklar ve çöpler bina bahçesinde yakılarak imha edildi. Temizlik çalışmaları tamamlanan binada açık vaziyetteki mahzen girişinin de kilitlendiği belirtildi.

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