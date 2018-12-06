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Isparta'da iki araç şerit ihlalinden dolayı kaza yaptı

Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra bankete çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.

İHA | 06.12.2018 - 00:12..
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Isparta'da meydana gelen olayda Murat D. yönetimindeki otomobil ile Zeki Furkan L. idaresindek otomobil, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı.

Çarpışan otomobillerden biri refüjde yaklaşık 80 metre boyunca sürüklendikten sonra sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptıktan sonra durabildi.

Isparta'da iki araç şerit ihlalinden dolayı kaza yaptı

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ 0.44 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücülerden Murat D.’ye 0.44 promil alkollü olduğu değerlendirmesiyle işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrasında hasar gören otomobiller ise çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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