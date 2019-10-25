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Isparta'da itfaiye ekipleri bir araçtan yılan çıkarttı

Isparta'da yolda yürüyen çocukların farkettiği yılan, korkarak bir otomobilin içine girdi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı.

İHA | 25.10.2019 - 04:47..
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Bugün saat 13.00 sıralarında Bahçelievler mahallesindeki 3033. Sokak'ta, yolda yürüyen çocuklar gördükleri yılanı izlerken, korkan hayvan park halindeki bir aracın kaputundan içeri girdi.

Araca saklanan yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı VİDEO

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARTILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kullandıkları özel aparatlarla, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında, kriko ile kaldırılan araçtaki yılanı bulunduğu yerden çıkartarak muhafaza altına aldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte itfaiye ekipleri normale dönerken, yakalanan yılan ise daha sonra doğaya salındı.

Isparta'da itfaiye ekipleri bir araçtan yılan çıkarttı

Isparta'da itfaiye ekipleri bir araçtan yılan çıkarttı


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