Isparta'da itfaiye ekipleri bir araçtan yılan çıkarttı

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolarda ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 50 bin TL olan cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu belirtilerek satılan gümrük kaçağı hap ve zayıflama ürünleri ele geçirildi.

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Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

Tunceli'de çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban eve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda dere yatağında ölü olarak bulundu.