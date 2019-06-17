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Isparta'da kaçak sigara operasyonu

Isparta’da oluşturdukları atölyede kurdukları makine ile kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edilen karı koca, yakayı ele verdi.

İHA | 17.06.2019 - 17:37..
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda bir şahsın, atölyede eşiyle birlikte kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

KOM polisi, M.A. isimli şahsın Kunduracılar Sitesi'nde boş makaronları kıyılmış tütün ile doldurup Yedişehitler Mahallesi’ndeki tütün ürünleri satışı yaptığı iş yerinde sattığını tespit etti.

Polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçerek, M.A.’ya ait iş yerine operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ BASKIN

Operasyonda, Kunduracılar Sitesi’nde üretim yaptığı sırada M.A. ve eşi Z.A. suçüstü yakalandı. İş yerinde arama yapan ekipler, 1 adet makaron dolumu yaptıkları otomatik dolum makinesi, 1 adet aynı makineye bağlı kompresör, bin 450 dal (20’li 290 paket) doldurulmuş makaron, 650 adet daha önce kullanılmış makaron bandrolü ele geçirerek el koydu.

Polis, şüpheliler hakkında ‘5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara Muhalefet’ suçlarından adli işlem başlattı.

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