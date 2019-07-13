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Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Kontrolden çıkarak bankete çarpan, yol kenarındaki elektrik trafosunu devirerek bir lastiği koptuktan sonra güçlükle durabilen otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı.

İHA | 13.07.2019 - 05:31..
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Isparta’da henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 AAC 170 plakalı otomobil, Çünür istikametinden kent merkezine seyir halinde olduğu esnada kontrolden çıkarak bankete çarptı.

Banketteki elektrik trafosunu deviren otomobil daha sonra servis yolunda savrularak metrelerce sürüklendikten sonra diğer arkada lastiğinin kopması sonucu güçlükle durabildi.

SÜRÜCÜSÜNE ULAŞILAMADI

Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye ulaşan polis ekipleri, olay yerindeki aracı incelerken, sürücüye ulaşamadı. Sürücünün kazadan sonra bölgeden kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

Polis ekipleri bir süre çevrede aradıkları sürücüyü bulamayınca, çekiciye yüklenen araç emniyetin yediemin otoparkına sevk edilerek, muhafaza altına alındı.

Bölgede zarar gören trafo ve kaldırımlarda incelemelerde bulunan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

Isparta’da kaza yapan araç sürücüsü kaçtı

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