Isparta’da kazanın sürücüsü ortadan kayboldu

Isparta’nın Çünür Mahallesi’ndeki İstanbul Cadde üzerinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 AAC 170 plakalı otomobil, Çünür istikametinden kent merkezine seyir halinde olduğu esnada kontrolden çıkarak bankete çarptı.
Banketteki elektrik trafosunu deviren otomobil daha sonra servis yolunda savrularak metrelerce sürüklendikten sonra diğer arkada lastiğinin kopması sonucu güçlükle durabildi.
KAZA YERİNE GELEN EKİPLER SÜRÜCÜ ARADI
Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye ulaşan polis ekipleri, olay yerindeki aracı incelerken, sürücüye ulaşamadı. Sürücünün kazadan sonra bölgeden kaçarak uzaklaştığı belirtildi.
ARACI ÇEKİLDİ, KENDİSİ YOK
Polis ekipleri bir süre çevrede aradıkları sürücüyü bulamayınca, çekiciye yüklenen araç emniyetin yediemin otoparkına sevk edilerek, muhafaza altına alındı.
Bölgede zarar gören trafo ve kaldırımlarda incelemelerde bulunan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.