Isparta’da kazanın sürücüsü ortadan kayboldu

Mardin'de gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.

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Kuzey Irak'ta PKK sığınakları bombalandı

Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.