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Isparta'da kenevir bitkisi ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu elde etmek için kullanıma hazır kenevir bitkisi bulundu.

İHA | 24.07.2019 - 17:38..
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Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELDE ETMEK İÇİN

Alınan ihbar sonucu harekete geçen güvenlik güçleri, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Isparta'da kenevir bitkisi ele geçirildi

158 KÖK KENEVİR

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, Ş.Ö. (55) ve R.İ.Ö.'yi (27) gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Ö.T.’nin (27) yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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