Isparta'da kenevir bitkisi ele geçirildi

Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU ELDE ETMEK İÇİN
Alınan ihbar sonucu harekete geçen güvenlik güçleri, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.
158 KÖK KENEVİR
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, Ş.Ö. (55) ve R.İ.Ö.'yi (27) gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Ö.T.’nin (27) yakalanması için ise çalışma başlatıldı.