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Isparta'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Ağaca çarpan otomobilin motoru metrelerce öteye fırladı.

DHA | 07.11.2019 - 19:59..
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Isparta'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç ağaca çarparak ters döndü.

Motoru yerinden fırlayan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu.

Isparta'daki  İstanbul Caddesi Orman Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, Taha Şener yönetimindeki  otomobil, yol kenarındaki akasya ağacına çarpıp, takla atarak, ters döndü.

Ağaç yerinden sökülürken, otomobilin motoru da araçtan fırladı. Kazada yaralanan sürücü, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Isparta'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Isparta'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı



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