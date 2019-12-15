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Isparta'da mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 15.12.2019 - 15:44..
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Isparta'da, geçen cuma günü Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bahçesinde kedi kurtarma operasyonu yaşandı.

Park halinde bulunan kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler araç sahibini uyardı. Kamyonetin motor kaputunu açan sürücü, arada sıkışan kediyi çıkarmada başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Isparta'da mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

KURTARILDI

Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ara sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan itfaiye ekipleri, uzun süre kediyi çıkarabilmek için çalışma yaptı.

Isparta'da mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerince bir süre sonra çıkarılan kedinin ayak kısmından yara olduğunun anlaşılması üzerine tedavisi yapılmak üzere Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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