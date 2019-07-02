Isparta'da minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kaza meydana geldi.

Bir otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs dört yol kavşağında çarpıştı. Feci kazada minibüs yan yatarken, otomobilde de ciddi oranda hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Senirkent, çevre ilçe ve Isparta il merkezindeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



