taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6522
Euro
6.387
Altın
1385.63
Borsa
99735.68
Gram Altın
251.909

Isparta'da minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İHA | 02.07.2019 - 02:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

S

Isparta’nın Senirkent ilçesinde kaza meydana geldi.

Bir otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs dört yol kavşağında çarpıştı. Feci kazada minibüs yan yatarken, otomobilde de ciddi oranda hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Senirkent, çevre ilçe ve Isparta il merkezindeki hastanelere sevk etti.
Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Isparta'da minibüs otomobille çarpıştı: 11 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

263
Çekirdek yemek için çıktı binadan düştü

Çekirdek yemek için çıktı binadan düştü

7
İzmir’de gemi yangını: 1 ölü 15 yaralı

İzmir’de gemi yangını: 1 ölü 15 yaralı

1
Hikmet Karaman Kayserispor'la sözleşmesini uzattı

Hikmet Karaman Kayserispor'la sözleşmesini uzattı

0
Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

0
TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

TJK TV sunucusu Esen Gök ilk kez at yarışını sundu

4
Bursa'da bisiklet ve bebek arabası hırsızı yakalandı

Bursa'da bisiklet ve bebek arabası hırsızı yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir