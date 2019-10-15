Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç yenilendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomobil Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri ısıya dayanaklı batarya sistemli elektrikli aracın kapısına, evlerde kullanılan kapı kolunu taktı.

KAPI KOLU YENİLENDİ

Öğrenciler, konuya açıklık getirdi.

TÜBİTAK'ın kendilerine verdiği sürenin çok az olduğu için kapı kolunu bu şekilde yaptıklarını anlatan öğrenciler, yetkililerin uyarısının ardından kapı kolunu elektronik olarak yeniden tasarladı.

Düşük bütçeye rağmen başarılarının karalanmamasını isteyen öğrenciler, aracın yarışmalara katılmadan önceki son halini de WhatsApp Hattı'ndan gönderdi.

Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç VİDEO