Isparta'da otomobil çukura devrildi: Sürücü yaralandı
Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çukura devrilmesi sonucu yaşanan kazada, 1 kişi yaralandı.
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde korkutan kaza...
Konya istikametinden Isparta istikametine seyir halinde bulunan Ramazan S. yönetimindeki otomobil, Isparta-Konya Karayolu'nun 130'uncu kilometresine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.
SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Ramazan S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)