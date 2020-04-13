taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.758
Euro
7.389
Altın
1690.01
Borsa
96508.55
Gram Altın
367.631
Bitcoin
45958.69

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücü hayatını kaybederken, cipin şoförü hafif yaralandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da Zafer Mahallesi 156. Cadde üzerinde  A.Ö.'nün kullandığı 32 FZ 222 plakalı cip ile Yaşar Uysal yönetimindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLİN İÇİNE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışma sonrası Uysal, araç içerisinde sıkışıp kalırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılan Yaşar Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cip sürücüsü A.Ö.'nün hafif yaralı atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir
Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza
Denetim sırasında bir minibüsten 21 fazla yolcu çıkarken, minübüsün şoförü, "Millet zorla biniyor" dedi.
Gaziantep'te 2 korona hastası taburcu edildi
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 2 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
TOGG otomobillerinin iç ve dış tasarımları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildi.
Çanakkale'de 156 kişi karantinadan çıktı
Çanakkale'de gözetim süresi dolan 156 kişi evlerine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1141
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
404
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
617
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1014
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
219
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekti
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekti
234
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir