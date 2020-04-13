Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 Koronavirüs, ATM ve POS cihazlarını seviyor Uluslararası Ödemeler Bankası ‘Bank of International Settlements' tarafından yayınlanan rapora göre, koronavirüs nakit paraların aksine ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayılıyor.

2 Hande Soral güneşi takip ediyor Oyuncu Hande Soral, karantina döneminde evde geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

3 İngiltere'de 5 aylık bebek koronavirüsü yendi İngiltere'de koronavirüse yakalanan 5 aylık kız çocuğu, tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı atlattı.

4 Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza Denetim sırasında bir minibüsten 21 fazla yolcu çıkarken, minübüsün şoförü, "Millet zorla biniyor" dedi.

5 Koronayla savaşan sağlık çalışanları görüntülendi İstanbul’daki pandemi hastanelerinde en ön saflarda yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.

6 ABD'de korona bilançosu: 22 bin 115 ölüm ABD’de salgının merkez üssü haline gelen New York’ta can kaybı 9 bin 385'e, vaka sayısı da 189 bin 415’e yükseldi.