Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da Zafer Mahallesi 156. Cadde üzerinde A.Ö.'nün kullandığı 32 FZ 222 plakalı cip ile Yaşar Uysal yönetimindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı.
OTOMOBİLİN İÇİNE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışma sonrası Uysal, araç içerisinde sıkışıp kalırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılan Yaşar Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Cip sürücüsü A.Ö.'nün hafif yaralı atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.