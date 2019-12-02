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Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Takla atarak, metrelerce sürüklenen otomobilden sağ kurtuldular.

İHA | 02.12.2019 - 09:00..
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Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üniversite kavşağında, Ahmet S. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen otomobil, yol kenarındaki arazide ters döndükten sonra durabildi.

2 YARALI

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet S. ile yanındaki Eda E. isimli yolcunun yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrasında ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı


ÖNLEM ALINDI

Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaparken, itfaiye ekipleri de araçta meydana gelebilecek herhangi bir yangın ve patlama olayına karşı olay yerine gelerek tedbir aldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Isparta'da otomobil takla attı: 2 yaralı

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