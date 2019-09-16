Isparta'da otomobil, tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı

Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Ahmet Ç. yönetimindeki 07 LAA 35 plakalı kamyon ile aynı yönde arkadan gelen Ahmet K. yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kamyona arkadan çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile beraberinde yolcu olarak bulunan Zübeyde K., Beyza K. ve Sude K. yaralandı. Yaralılardan ikisi, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.

Çevredekiler tarafından kazanan ihbar edilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza nedeniyle Isparta - Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kısmen bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçların kurtarıcılar yardımıyla kaldırılması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



