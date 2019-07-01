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Isparta’da pat pattaki demirler kamyonete saplandı

Bir kamyonetin, tarım aracı pat pat ile arkasında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA | 01.07.2019 - 22:18..
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Isparta’nın Senirkent ilçesinde kaza meydana geldi.

Tarım aracı pat patın arızalanarak yol ortasında kalınca arkadan gelen otomobil çift şeritli yolda karşıdan araç gelince geçiş için beklemeye başladı. Bu sırada bekleyen otomobilin arka yönünden gelen kamyonet ise önünde bekleyen iki aracı fark etmeyerek kaza yaptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada pat pat ve otomobil yol kenarındaki bahçeye dalarken, pat patın kasasında bulunan inşaat malzemeleri de ok gibi kamyonetin camına saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2’sinin ileri tetkik tedavileri yapılmak üzere, Isparta il merkezindeki başka hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Isparta’da pat pattaki demirler kamyonete saplandı

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