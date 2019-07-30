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Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Komando eğitimini tamamlayan Somalili askerler, düzenlenen törenle bröve aldılar.

İHA | 30.07.2019 - 07:08..
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Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında Somalili askerler için düzenlenen "Misafir Askeri Personel Komando Temel Kursu" 26 Temmuz’da tamamlandı.

Isparta’da Somalili askerlere komando eğitimi

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

BRÖVELERİNİ ALDILAR

Eğitim sonundaki törene Somalili askerler ellerinde Türk ve Somali bayraklarıyla katıldılar. Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından geçit töreni gerçekleştirilerek, askerler komutanlarından bröve aldılar.

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

AÇTIKLARI PANKART BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Somalili komandoların törende açtıkları Türk Bayrağı ve Atatürk resmi bulunan üzerinde Somalice ‘Biz cesaretle hazırlanan birer komandoyuz’ yazılı pankart da büyük alkış aldı.

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

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