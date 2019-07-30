Isparta’da Somalili askerler komando eğitimini bitirdi

Madrid'de düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, birlikte yaşadığı kadın arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Bodrum'da tatillerine devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tatilde

Terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Bir ayda 5. kez intihara kalkıştı

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız, bir ay içerisinde 5'inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu.