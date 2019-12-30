Isparta'da trafik kazası: 16 yaralı

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarında Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs kaza yaptı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.
BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü.
Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.