Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

Suudi Arabistan’daki umre ziyareti sonrası Türkiye’ye dönen 586 vatandaş, Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu´nda karantina alındı.
Karantina altındaki vatandaşlardan korona testleri pozitif çıkan ve kentteki hastanelerde tedavi edildikten sonra koronadan kurtulan kişilerin memleketlerine gönderilme işlemleri devam ediyor.
39 KİŞİ DAHA KORONAYI YENDİ
Bu kapsamda tedavileri sonrasında testleri negatif çıkan 39 kişi daha evlerine gönderildi.
Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’na gelen 2 otobüs ile 39 vatandaş, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.
TOPLAM 472 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bugün tahliye edilen 39 kişi ile birlikte Isparta’dan memleketlerine gönderilen umreci sayısı 472´ye ulaştı.
Öte yandan umrecilerden 110 kişinin de önümüzdeki günlerde test sonuçlarına göre tahliye edileceği öğrenildi.
39 umreci memleketlerine gönderildi