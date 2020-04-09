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Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

Umreden dönerek karantinaya alınan ve hastane tedavileri tamamlanan 39 umreci daha memleketlerine gönderildi.

İHA |
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Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

Suudi Arabistan’daki umre ziyareti sonrası Türkiye’ye dönen 586 vatandaş,  Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu´nda karantina alındı.

Karantina altındaki vatandaşlardan korona testleri pozitif çıkan ve kentteki hastanelerde tedavi edildikten sonra koronadan kurtulan kişilerin memleketlerine gönderilme işlemleri devam ediyor.

39 KİŞİ DAHA KORONAYI YENDİ

Bu kapsamda tedavileri sonrasında testleri negatif çıkan 39 kişi daha evlerine gönderildi.

Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’na gelen 2 otobüs ile 39 vatandaş, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.

Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

TOPLAM 472 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün tahliye edilen 39 kişi ile birlikte Isparta’dan memleketlerine gönderilen umreci sayısı 472´ye ulaştı.

Öte yandan umrecilerden 110 kişinin de önümüzdeki günlerde test sonuçlarına göre tahliye edileceği öğrenildi.

39 umreci memleketlerine gönderildi

Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

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