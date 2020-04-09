Isparta'da, umreden dönen 39 kişi koronavirüsü yendi

Umreden dönerek karantinaya alınan ve hastane tedavileri tamamlanan 39 umreci daha memleketlerine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

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Çorum'da bir iş merkezinin çatısında kafatası bulundu

Çorum'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı.