Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu

Isparta'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğu, korumaya alındı.

KAYINBİRADERİYLE TARTIŞTI

Davraz Mahallesi 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

ENİŞTESİNİ VE ABLASINI VURDU

Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Bu kişi, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.







