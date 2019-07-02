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Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

Isparta'da MOBESE’ye takılan drift görüntülerinin mağduru olan Hayati Ünsal'ın eşi, "Bu adamın drift yapacak hali mi var" diye isyan etti.

İHA | 02.07.2019 - 11:34..
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Isparta’da eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE’ye takılan drift görüntülerinin mağduru oldu.

Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal’ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal Ailesi, evlerine gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı.

FAİZLE 7 BİN LİRA OLDU

Ünsal Ailesi, Isparta’daki 2 mahkemede itiraz ettikleri cezanın, gösterilen delil ve gerekçelere rağmen iptal edilmemesine isyan ederek, ceza borcunun faizleriyle 7 bin liraya ulaştığını söyledi.

Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

"BU ADAMIN DRİFT YAPACAK HALİ Mİ VAR?"

Olay günü aracı kullanan Hayati Ünsal, “Benim olmayan bir ceza ile ben 6 aydır uğraşıyorum. Uyku-tünek kalmadı, ailecek uyuyamıyoruz artık. Ailemde huzur bozuldu, sinir hastası olduk biz, çoluk çocukla evde birbirimize giriyoruz.” derken, aracın resmi sahibi olan eşi Faden Ünsal ise, “Bir başkası Gökçay Kavşağı'nda drift yapmış, biz dönerken Eski Hal Kavşağı'nda arabamızın plakasını MOBESE’den zoomlaşmışlar. Birkaç gün sonra bize ceza geldi, bir de baktık 5 bin lira. Biz, şaşırdık, drift - mirift yapmadık. Bu adamın drift yapacak hali mi var?” şeklinde duruma isyan etti.

Ünsal Ailesi, MOBESE görevlilerinin yaptığı karışıklık nedeniyle kazayla yazıldığı öne sürülen bu yanlıştan dönülerek, kesilen ve 2 bin lira faiz eklenerek 7 bin liraya ulaşan cezanın iptal edilmesini istiyor.


Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

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