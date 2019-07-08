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Isparta’da yol ortasındaki ev yıkıldı

Isparta'da yolun daralmasına neden olan ev, yıkılarak trafik güvenliği sorunu ortadan kaldırıldı.

İHA | 08.07.2019 - 16:26..
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda 202 (Devlet Bahçeli) Caddesi üzerinde kalan ve yolu daraltan binanın yıkılması ve yol güvenliğinin sağlanması işlemi gerçekleştirildi.

Isparta’da yol ortasındaki ev yıkıldı

ÇALIŞMALAR YAPILDI

Hafta sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte bahse konu alanda incelemelerde bulundu. Evin yıkılarak yol genişletmesi için çalışmalar gerçekleştirildi.

Isparta’da yol ortasındaki ev yıkıldı

YOLDAKİ DARALMA KALDIRILDI

Konuya ilişkin Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, bilgilendirmede bulundu. Şanlıtürk, mevcut imar planında yol olan alanda kalan tek katlı binanın mal sahibi ile yapılan görüşmeler sonucu yıkılarak yoldaki daralmanın kaldırılıp, yol güvenliği ve ulaşımının sağlandığını kaydetti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve daire müdürü arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır şehrimizde yol ve su çalışmalarında büyük problem olan engellerin kaldırılması için arazide birlikte çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalar kapsamında tüm Isparta halkımızın bildiği 202. Cadde'de uzun yıllardır yolu işgal eden binamız vardı. Bu çalışmamızı bitirdik. Sayın Belediye Başkanımızın vatandaşlarla karşılıklı diyalog ve anlaşması neticesinde bu konu çözüldü, artık gündemden düştü. Şu anda binanın yıkımı tamamlandı.” dedi.

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