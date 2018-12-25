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Isparta'dan 10 ülkeye gül çayı ihracatı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da üretilen gül çayı, 10 ülkeye ihraç ediliyor.

AA | 25.12.2018 - 18:10..
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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da üretilen gül çayı, 10 ülkeye satılıyor.

Isparta'dan 10 ülkeye gül çayı ihracatı

YUTR DIŞINA İHRAÇ

Özel fırınlarda düşük sıcaklıklarda kurutulan gonca gül, yaprak ve toz haline getirilerek çay haline getiriliyor. Yurt içinde de rağbet gören gül çayı, çeşitli ülkelerden talep görüyor.

Gül çayı firması sahibi Mehmet Volkan Poyraz, AA muhabirine, devlet desteğiyle üretime başladıklarını, gülden katma değeri yüksek ürünler elde edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Isparta'dan 10 ülkeye gül çayı ihracatı

GÜL ÜRÜNLERİ DIŞARI SATILIYOR

Gül çayının tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını aktaran Poyraz, şöyle konuştu:

"Vakumlu bir kurutma sistemi içinde düşük sıcaklıkta gülün içindeki aromatik bileşenler kaybolmadan gül çayını ürettik. Birçok ülkenin kendine has çayı var. 'Bizim de neden gül çayımız marka olmasın?' Bunun üzerinde durduk. 'Türkiye niçin gül çayıyla anılmasın?' Kapasitemizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçen yıl 20 ton gül işledik ve gül çayı ürettik. 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında İngiltere, Avustralya, İsrail ve Almanya'nın yanı sıra Orta Doğu ülkeleri de var. Amerika ve Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ürünümüzü farklı boyutlarda paketlerle piyasa sunuyoruz. Geri dönüşler çok güzel. Yurt içinden ve yurt dışından taleplerimiz artıyor."

İhracatı artırmak için farklı ülkelerde çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Poyraz, "Farklı dillerde paket çalışmalarımız var. Yabancı ülkelerde gıda sektörü kapsamında düzenlenen fuarlara katılarak ürünümüzün tanıtımını yapıyor ve bu alanın gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Hedeflerimiz bu ürünü marka haline getirip, ülkemizin ve ilimizin tanıtımına da katkı sağlamak." diye konuştu.

STRESE BİREBİR

Poyraz, gülün daha çok kozmetik alanında kullanıldığını, yaptıkları gül çayıyla kullanım alanını genişlettiklerini ifade etti.

Piyasada bu tarz bir ürünün bulunmadığını anlatan Poyraz, "Gülü aromatik yapısını bozmadan kurutmaya özen gösteriyoruz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz. Aroma artırıcı ve sentetik bileşen girmiyor. Bu sebeple ürün doğal ve güvenle tüketilebilir. Gül çayı rahatlatıcı bir çay." değerlendirmesinde bulundu.

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