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Ispartalı 5 kişilik ailenin elektrikli bisiklet yolculuğu

Şehir merkezinde, elektrikli bir bisiklete 3 çocuklarıyla birlikte binen aile, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

DHA | 18.11.2019 - 14:56..
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Isparta Şehit Fethi Bey Caddesi'nde elektrikli bisiklette yolculuk eden 5 kişi hayatlarını hiçe saydı. O anlara seyir halindeki bir otomobilden anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYAKTA DURAN ÇOCUKLARINI SARILARAK TUTTU

Bisikletin arkasında oturan kadının, bisikletin arka tekerinin yanlarında bulunan basamaklara basarak ayakta duran iki çocuğu sağ ve sol koluyla tuttuğu görüntülerde, sürücüyle birlikte önünde oturan bir çocuğun daha yer aldığı görüldü. Akıl almaz yolculuğu yapanların hiçbirinde kask bulunmaması da dikkati çekti.

5 kişinin elektrikli bisiklette tehlikeli yolculuğu VİDEO

 


5 kişinin elektrikli bisiklette akıl almaz yolculuğu -1

5 kişinin elektrikli bisiklette akıl almaz yolculuğu -2

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