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İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı

Motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 07:47..
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Kadıköy’de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan’ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Bekir Serkut Özhan ile tarafların avukatları katıldı.

İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

İsrafil Köse’nin ailesinin Avukatı Asım Çeker, sanığın yargılama aşamasında pişman olduğuna dair bir beyanı olmadığını belirterek, "Müvekkillerden özür dahi dilememiştir. Bu yüzden alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

BERAATİNİ SİTEDİ

Sanığın Avukatı Seher Ertürk, müvekkilinin olay yerinde yolcu bulunması nedeniyle durduğunu belirterek, "Ölenin asli kusurlu olduğu ortadadır. Müvekkilimin öncelikle beraatini aksi takdirde lehine olan maddelerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Bekir Serkut Özhan, "Üzücü bir kazaydı, olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum" dedi.

18 BİN 200 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ara veren mahkeme, sanık Özhan’ı, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül İsrafil Köse’nin 21 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy Ayrılıkçeşmesi metro istasyonu güzergahında motosikleti ile seyir halinde iken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheli taksi şoförü Bekir Serkut Özhan’ın alkollü olmadığı belirtilerek, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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