İsrail elçilikleri grev nedeniyle kapatıldı

İsrail'de yaşanan siyasi kriz büyükelçilikleri de vurdu.

Bu kapsamda greve giden çalışanlar, temsilcilikleri kapattırdı.

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPALI

İstanbul ve Ankara'daki İsrail Büyükelçilikleri de bu karardan nasibini alanlardan.

Yetkililer, alınan kararın Türkiye- İsrail ilişkileri ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

ÇALIŞANLAR GREVE GİTTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın temmuz ayında imzalanan anlaşma ve uzun yıllardır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması nedeniyle ülke temsilciliklerinde çalışanların greve gittiği belirtildi.

BUGÜN HİZMET VERMEYECEK

Grev nedeniyle büyükelçilik ve konsoloslukların kapandığı aktarılan açıklamada, bugün tüm diplomatik temsilciliklerde hizmet verilmeyeceği ve delegasyonların kabul edilmeyeceği ifade edildi.