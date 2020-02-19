İsrail-Arap yakınlaşması 2020'de hız kazandı

İsrail'in, daha önce Körfez'deki Arap ülkeleri ile "saldırmazlık" anlaşması üzerinde çalıştığı yönünde iddialar gündemdeydi.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, Tel Aviv yönetimi ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın gün geçtikçe normalleştiğini gösteriyor.

Öyle ki, Filistin davasını ve topraklarını savunmak için 1948 ve 1967 yıllarında İsrail ile bizzat savaşan ülkelerin de aralarında bulunduğu Arap devletleri, son yıllarda siyaset, askeri konular, ekonomi ve spor alanlarında Tel Aviv yönetimi ile ilişkiler kurmak için bazı adımlar atıyor.

İSRAİL-ARAP YAKINLAŞMASI HIZ KAZANDI

Hepsi olmasa da bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki bu önemli gelişmenin, ABD'nin sözde barış planını ilan ettiği bir dönemde yaşanıyor olması, tesadüfle açıklanabilir olmaktan çok uzak. Nitekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Orta Doğu planını açıkladığı toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de hazır bulundu.

NETANYAHU ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Arap ülkeleriyle ilişkilerdeki normalleşmeyi, Mart'ta yapılacak seçimlerin öncesinde elini güçlendirecek bir kart olarak kullanmak istediği belirtiliyor.

İSRAİL DUBAİ'DEKİ EXPO 2020'YE KATILACAK

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde BAE'nin Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım için BAE'de anlaşma imzaladıkları bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in fuara katılımının bölgedeki konumuna olumlu yansıması olacağı kaydedildi.

BAE ile yapılan görüşmelerde, İsraillilere sergi süresince Dubai'yi ziyaretleri için giriş vizesi verme olasılığının ele alındığı ancak henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

NETANYAHU NORMALLEŞMEDEN MEMNUN

İsrail Başbakanlık ofisinin Twitter hesabından 21 Aralık 2019'da yayınlanan açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail ile "birçok Arap ülkesi" arasındaki yakınlaşmadan memnuniyet duyduğu ve "ilişkileri normalleştirme ve barışı sağlama vakti" dediği aktarıldı.

İSRAİL İLE FAS ARASINDA SİLAH ANLAŞMASI

Fransız "Intelligence Online" sitesinin 30 Ocak tarihli haberinde Fas'ın İsrail'den 3 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) aldığı belirtildi.

İsrail basını tarafından da yayınlanan haberde, İsrail ile Fas arasındaki bir silah anlaşması kapsamında alınan İsrail yapımı ve AI Heron tipi İHA'ların 48 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

BAE'Lİ BAKANDAN SÖZDE BARIŞ PLANINA DESTEK

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, 31 Ocak'ta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, New York Times'ta Bret Stephens'in kaleme aldığı "Filistinliler her 'hayır' dediklerinde kaybediyorlar" başlıklı bir makaleyi paylaştı.

Bin Zayid'in paylaştığı makalede Filistinlilere sözde barış planını reddetmeme çağrısında bulunuldu.

NETANYAHU-BURHAN GÖRÜŞMESİ

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 3 Ocak'ta Netanyahu ile Uganda'da bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyuruldu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulundu.

ARAP-İSRAİL ZİRVESİ DÜZENLEME GİRİŞİMİ

Israel Hayom gazetesi 7 Şubat'ta ABD yönetiminin, Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtilen haberde, Pompeo'nın söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ettiği kaydedildi.

ZİRVEYE 4 ARAP ÜLKESİ DAHA KATILACAK

Haberde, bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşmenin, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Söz konusu zirvenin Mart ayında yapılacak İsrail seçimleri öncesinde yapılabileceğine, BAE, Sudan, Bahreyn ve Umman’ın zirveye katılacağına işaret edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise Veliaht Prens Bin Selman ile Netanyahu arasında bir görüşme planı olduğu yönündeki haberleri yalanladı.