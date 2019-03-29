İsrail askeri Gazze sınırındaki 10 Filistinliyi yaraladı

Gazze sınırında her cumartesi yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü protestoları öncesi toplanan kalabalığa İsrail askeri gerçek mermi kullanarak ateş etti. Açılan ateşte biri ağır 10 Filistinli sivilin yaralandı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra tarafından yapılan açıklamada, Jabalya mülteci kampının doğusunda toplanan protestoculara, İsrail tarafından gerçek mermilerle ateş açıldığı kaydedildi.

Sözcü El Kudra, bölgeye intikal eden ambulanslara göz yaşartıcı gaz kapsülleri atılarak ilk yardım çalışmalarının engellendiği ve gaz kapsülü isabet eden ambulanslarda hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca bir ilk yardım görevlisine doğrudan göz yaşartıcı kapsül atıldığı belirtildi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞLERİ

Geçtiğimiz yıl 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşleri 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan ambargonun kırılması için her hafta düzenleniyor.





