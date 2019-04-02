İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla, Türkiye'nin en iyisi olarak Quaresma'yı gösterdi.

Isla'ya göre en iyisi Quaresma

Çin'de, banka olduğu tahmin edilen yere elinde satırla dalan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahsa, bankada bulunan yaşlı bir adam müdahale etti.

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Pompalı tüfekli Rus drone'u

Savaş için özel araçlar üreten Rus bir firma, bu kez pompalı tüfeği olan bir drone üretti.