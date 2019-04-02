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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi vurdu.

AA | 02.04.2019 - 09:19..
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İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi öldürdü.

FİLİSTİNLİ GENCE ATEŞ ETTİLER

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, içinde Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açtı. Advan'ın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

Filistin sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin Advan'ın naaşını bir kaç saat alıkoyduktan sonra Filistin sağlık merkezine teslim ettiğini açıkladı.

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