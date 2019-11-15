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İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

Filistinliler, cuma namazı için Batı Şeria'daki El Halil kasabasında toplanınca, İsrail askerlerinin engellemesiyle karşılaştı.

İHA | 15.11.2019 - 18:27..
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İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria'daki El Halil kasabasında Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.

YAHUDİLERE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

İsrail güçleri'nin cuma namazı kılınmasına engel olmaları üzerine bölge halkı, İsrail güçlerine tepki gösterdi.

İsrailli askerler, Filistinlilerin namaz kılmak istediği bölgenin Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu iddia etti.

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı VİDEO

YİNE ŞİDDET KULLANDILAR

Cuma namazını kılmak için bölgeden ayrılmayan Filistinlilere karşı şiddet ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

 

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı

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