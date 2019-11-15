İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria'daki El Halil kasabasında Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.
YAHUDİLERE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİLER
İsrail güçleri'nin cuma namazı kılınmasına engel olmaları üzerine bölge halkı, İsrail güçlerine tepki gösterdi.
İsrailli askerler, Filistinlilerin namaz kılmak istediği bölgenin Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu iddia etti.
İsrail askerleri cuma namazına engel olmaya çalıştı VİDEO
YİNE ŞİDDET KULLANDILAR
Cuma namazını kılmak için bölgeden ayrılmayan Filistinlilere karşı şiddet ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.