İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde gösteriler düzenlenmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'de bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin ardından Doğu Kudüs'teki Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 12 Filistinliyi kauçuk kaplı mermi ile yaraladığı belirtildi.

3 FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİDE YANIKLAR OLUŞTU

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu Filistinli göstericilerden 3'ünde yanıklar oluştuğu, 18'inin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ettiğini, Filistinlilerin ise askerlere taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdiğini anlattı.