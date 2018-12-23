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İsrail askerleri Filistinli bakanı alıkoydu

Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, işgal altındaki Batı Şeria'da alıkonularak hakarete uğradı.

AA | 23.12.2018 - 22:03..
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden El-Halil şehrine doğru giden Filistin Tarım Bakanı Süfyan Sultan, İsrail askerlerince Ramallah'ın doğusunda durdurulan aracında alıkonuldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'tan El-Halil kentine gitmek üzere yola çıkan Tarım Bakanı Sultan'ın aracının, İsrail askerlerince Ramallah'ın doğusunda durdurulduğu belirtildi.

SİLAH ZORU VE TEHDİT

Haberde, Süfyan Sultan'ın aracının, İsrail askerlerinin tehdit ve silah zoruyla Ramallah yakınlarındaki Giv'at Asaf Yahudi yerleşim birimine çekildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Filistinli bakana kasten hakaret ettiği belirtilen haberde, aracının ayrıntılı aramadan da geçirildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin araçtaki özel uyarı cihazına el koyduktan sonra Sultan'ı serbest bıraktığı kaydedildi.

Filistin Tarım Bakanlığı da İsrail askerlerinin Süfyan Sultan'a yönelik söz konusu uygulamasını kınayarak, bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.

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