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İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

Protestoculara karşı gerçek mermi kullanan İsrail güvenlik güçleri, yine çok sayıda kişiyi yaraladı.

AA | 19.07.2019 - 20:11..
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İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 8'i gerçek mermiyle olmak üzere 17 Filistinliyi yaraladığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.

GEÇEN YILDAN BU YANA EYLEMLER SÜRÜYOR

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 17 kişiyi yaraladı

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